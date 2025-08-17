قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على التيك توكر ليلى أحمد بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء في القاهرة الجديدة

الأجهزة الأمنية
رامي المهدي

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة المحتوى المعروفة باسم "ليلى أحمد"، والتي تدعى في الحقيقة أمال حسن، وذلك أثناء تواجدها في منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.

وجاءت عملية الضبط بناءً على بلاغات تم تقديمها تتهمها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة منصة "فيس بوك"، من خلال نشر محتوى اعتبره كثيرون "مخلًا بالآداب العامة وخادشًا للحياء".

وبحسب مصادر أمنية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة، والتي ستتولى التحقيق في الاتهامات الموجهة لها، والمتعلقة بخرق قوانين الإنترنت ومكافحة الجرائم الإلكترونية.

وتواصل الجهات الأمنية حملاتها لضبط المخالفين لقواعد السلوك المجتمعي عبر المنصات الإلكترونية، في إطار جهود وزارة الداخلية لفرض الانضباط وحماية القيم الأخلاقية.

