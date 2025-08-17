قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

سلام يا صاحبي .. كريم العدل ينعى «تيمور تيمور»: أول صاحب ليا في الشغلانة

تيمور تيمور
تيمور تيمور
يمنى عبد الظاهر

حرص المخرج كريم العدل على نعي مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، الذي توفي منذ ساعات إثر تعرّضه للغرق في إحدى القرى الساحلية.

وكتب كريم العدل في منشور عبر حسابه على فيسبوك مودعًا صديقه: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. مع السلامة يا صاحبي."

وفي منشور آخر قال: "مش قادر أستوعب.. استغفر الله العظيم يا رب.. كنت أنا ترينينغ في فيلم (عمارة يعقوبيان) وهو لسه لودر صغير، وكان أول صاحب ليا في الشغلانة دي هو وأحمد رشيد."

وتابع: "ربنا يرحمك ويغفر لك ويثبتك عند السؤال يا صاحبي.. هتوحشني."

كما نعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى مدير التصوير الراحل، مؤكدة أنه ترك بصمة فنية وإبداعية مميزة في مجال التصوير السينمائي والدرامي.

وتقدّم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وأعضاء مجلس النقابة، بخالص التعازي لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يمنح أهله وذويه الصبر والسلوان.

المخرج كريم العدل مدير التصوير الراحل تيمور تيمور

