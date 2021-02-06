متحف آثار الإسماعيلية يستقبل وفدا أجنبيا متعدد الجنسيات وسط إجراءات احترازية

استقبل متحف آثار الإسماعيلية، وفود أجنبية متعددة الجنسيات، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا.
تنوعت جنسيات الزائرين متحف اثار الإسماعيلية القومي، بين الصينية والمصرية والانجليزية، وحرصت أسرة انجليزية على اجراء جولة بالمتحف، للتعرف على تاريخ إنشائه وأهم القطع الاثرية المعروضة من خلال سيناريو العرض المتحفي بالمتحف، على هامش جولتهم السياحية بجمهورية مصر العربية.
كما حرصوا علي إلتقاط الصور التذكارية داخل المتحف القوم، وأكدت إدارة المتحف اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بفيروس كورونا.
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