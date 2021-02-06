متحف آثار الإسماعيلية يستقبل وفدا أجنبيا متعدد الجنسيات وسط إجراءات احترازية





تنوعت جنسيات الزائرين متحف اثار الإسماعيلية القومي، بين الصينية والمصرية والانجليزية، و حرصت أسرة انجليزية على اجراء جولة بالمتحف، للتعرف على تاريخ إنشائه وأهم القطع الاثرية المعروضة من خلال سيناريو العرض المتحفي بالمتحف، على هامش جولتهم السياحية بجمهورية مصر العربية.





كما حرصوا علي إلتقاط الصور التذكارية داخل المتحف القوم، وأكدت إدارة المتحف اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بفيروس كورونا.