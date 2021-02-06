برلمانية عن تصريحاتها حول اعتقال أطفال الشوارع: كلامي تم تحريفه

قالت أيات الحداد عضو مجلس النواب تعليقا على تصريحات اعتقال أطفال الشوارع، إنه تم تحريف تصريحاتها بشكل كبير .





وأضافت آيات الحداد في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، : "قدمت مقترحين لوزارة التضامن الأول خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، والثاني خاص بأطفال الشوارع بإعادة دمجهم في المجتمع وتاهيلهم نفسيا وجسمانيا وصحيا بالتنسيق مع الجهات المعنية ".





وتابعت آيات الحداد: "تم تحريف تصريحاتي وقلت إن محمد علي باني مصر الحديثة اعتقل الأطفال من أجل إعادة تأهيلهم مرة أخرى ودمجهم في المجتمع ".





وأكملت آيات الحداد: "فكرتي قائمة على إعادة تأهيل أطفال الشوارع بطريقة آدمية محترمة تحفظ حقوق الأطفال".





ومن جانبها قالت الإعلامية عزة مصطفى: "حضرتك قلتي كلمة اعتقال وفكرة اعتقال محمد علي للأطفال لا يمكن تطبيقها الآن".