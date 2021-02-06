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توك شو

برلمانية عن تصريحاتها حول اعتقال أطفال الشوارع: كلامي تم تحريفه

السبت 06/فبراير/2021 - 07:08 م
عزة مصطفى
عزة مصطفى
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هاني حسين
قالت أيات الحداد عضو مجلس النواب تعليقا على تصريحات اعتقال أطفال الشوارع،  إنه تم تحريف تصريحاتها بشكل كبير .

وأضافت آيات الحداد  في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، : "قدمت مقترحين لوزارة التضامن الأول خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، والثاني خاص بأطفال الشوارع بإعادة دمجهم في المجتمع وتاهيلهم نفسيا وجسمانيا وصحيا بالتنسيق مع الجهات المعنية ".

 وتابعت آيات الحداد: "تم تحريف تصريحاتي وقلت إن محمد علي  باني مصر الحديثة اعتقل  الأطفال من أجل إعادة تأهيلهم مرة أخرى  ودمجهم في المجتمع ".

 وأكملت آيات الحداد: "فكرتي قائمة على إعادة تأهيل أطفال الشوارع بطريقة آدمية محترمة تحفظ حقوق الأطفال".

ومن جانبها قالت الإعلامية عزة مصطفى: "حضرتك قلتي كلمة اعتقال وفكرة اعتقال محمد علي للأطفال لا يمكن تطبيقها الآن".
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