الارتقاء بمستوى المعيشة..جهود كبيرة لمبادرة حياة كريمة

تستهدف المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالي 1500 قرية بعد نجاح الدولة فى الانتهاء من المرحلة الأولى وتوفير الخدمات لأهالى القرى المستهدفة والارتقاء بمستوى معيشتهم.





وتقوم وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية وبمشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتنفيذ المبادرة، كما يتم تكثيف العمل لسرعة الانتهاء من دراسة احتياجات البنية التحتية للقرى المستهدفة ومن المقرر الانتهاء منها في فبراير الجارى.





وتحولت مبادرة "حياة كريمة" إلى مشروع قومي وإنجاز مأمول علي أرض مصر بخدمات تشمل تطوير البنية التحتية، وسكن كريم وتنمية اجتماعية وبناء الإنسان، وخدمات صحية، وخدمات تعليمية، والتمكين الاقتصادي وهي المشروعات التى ستساعد على زيادة الدخل وتوفير فرص عمل للمواطنين بتلك القرى.





وتوحد جميع الجهود بالاشتراك مع العديد من الوزارات والهيئات المعنية بالتنفيذ في المراكز والقرى بجانب الجمعيات الأهلية ومئات الشباب المتطوعين.