مواطن يشكو بسبب معاناة أخيه من حالة نفسية شديدة

ارسل القارئ نبوي إسماعيل مشاحيت، شكوي لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود أخيه معه حيث يعاني من حالة نفسية شديدة.





وقال مشاحيت في شكواه: اعاني من وجود اخي محمد إسماعيل مشاحيت معي ونحن نقيم في قرية دلهمو اشمون في المنوفية وهو يعاني من أمراض نفسية وعصبية في درجة صعبة ويسبب معاناة للأشخاص المحيطين به، وأوضح انهم لا يستطيعون حجزه في مستشفي خاص بسبب ارتفاع الأسعار في هذه المستشفيات .





وأشار نبوي إسماعيل مشاحيت، إلى أنه ذهب من قبل لمستشفي الأمراض النفسية بميت خلف وعندما ذهب بالأمس مرة أخرى تم رفضه لذا نرجوا عمل اللازم تجاه هذا المريض.





للتواصل مع مقدم الشكوى الاتصال على 01111160728 01555261536.





ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.





ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.