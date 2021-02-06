ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

مواطن يشكو بسبب معاناة أخيه من حالة نفسية شديدة

السبت 06/فبراير/2021 - 09:10 م
صدى البلد
Advertisements
احمد قطب
ارسل القارئ نبوي إسماعيل مشاحيت، شكوي لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود أخيه معه حيث يعاني من حالة نفسية شديدة.

وقال مشاحيت في شكواه: اعاني من وجود اخي محمد إسماعيل مشاحيت معي ونحن نقيم في قرية دلهمو اشمون في المنوفية وهو يعاني من أمراض نفسية وعصبية في درجة صعبة ويسبب معاناة للأشخاص المحيطين به، وأوضح انهم لا يستطيعون  حجزه في مستشفي خاص بسبب ارتفاع الأسعار في هذه المستشفيات .

وأشار نبوي إسماعيل مشاحيت، إلى أنه ذهب من قبل لمستشفي الأمراض النفسية بميت خلف وعندما ذهب بالأمس مرة أخرى تم رفضه لذا نرجوا عمل اللازم تجاه هذا المريض.

للتواصل مع مقدم الشكوى الاتصال على  01111160728   01555261536.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360. 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجمهور يسأل عن عمليات التجميل .. أجرأ إطلالات مى عمر فى مسلسل لؤلؤ

مفاجأة مذهلة.. نوع من المكسرات منظف سحري للملابس

كوكتيل فيتامينات.. هاني الناظر يقدم وجبة سحرية لمقاومة فيروس كورونا