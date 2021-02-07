زيارة مفاجئة للإسكندرية .. وزير الرياضة يثني على مشروع منشطي الأحياء.. معسكر تدريبي للشباب بأبوقير.. وورشة عمل بعنوان حوار شباب القاهرة الكبرى

د. أشرف صبحي يثني على مبادرة منشطي الأحياء بالإسكندرية

وزير الشباب والرياضة يكرم عددا من أعضاء مبادرة شباب يدير شباب من مختلف المحافظات

صبحي يشارك في ورشة عمل بعنوان "حوار شباب القاهرة الكبرى حول الإستراتيجية الوطنية للشباب والنشء"





في زيارة مفاجئة وسريعة لمدينة الإسكندرية، أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة جولة تفقدية أول أمس بمشروع منشطي الأحياء السكنية، الذي ينفذ كل جمعة بأحد أحياء الإسكندرية.





واجتمع الوزير مع مسئولى مشروع منشطي الأحياء السكنية بالإسكندرية والشباب المشارك فى المشروع، واثنى على الجهد المبذول وقام الشباب بالتقاط الصور التذكارية معهم.





هذا البرنامج ضمن برنامج منشطي الرياضة بالأحياء السكنية، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة ( الادارة المركزية للتنمية الرياضية برئاسة الدكتورة سونيا عبد الوهاب، و بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية متمثلة فى (الادارة العامة للرياضة ).





يذكر أن هذا المشروع ينفذ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية في إطار (جعل الرياضة كأسلوب حياة )،وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، وينفذ منذ اكثر من ثلاث سنوات وبعد هذا المشروع أحد أهداف استراتيجية بناء الإنسان المصري، التي أطلقها القيادة السياسية ويعكس مدى اهتمامها بالشباب، والتي تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، مما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصري على كل المستويات.





وبعدها توجه الوزير إلى المدينة الشبابية بأبوقير، حيث شهد الدكتور أشرف صبحي ختام المعسكر التدريبى لفريق مبادرة "شباب يدير شباب" الذي أقيم في المدينة الشبابية بأبو قير بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة 1-6 فبراير الجاري.





وبدأت الفعاليات بكلمة ترحيبية باسم فريق متطوعى وزارة الشباب والرياضة "شباب يدير شباب" YLY، وعرض ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة.





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و تضمن المعسكر إقامة العديد من ورش العمل التدريبية لكل لجان المبادرة التي تننوع ما بين "لجنة العلاقات العامة، لجنة الموارد البشرية، لجنة التنظيم، لجنة السوشيال ميديا"، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة.





وعقد وزير الشباب والرياضة لقاءً حواريًا مع الشباب المشاركين بالمعسكر من مختلف المحافظات استعرض خلاله رؤية واستراتيجية عمل الوزارة التي ترتكز على خدمة النشء والشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في شتى المجالات.





وأكد الدكتور أشرف صبحى أهمية مبادرة "شباب يدير شباب"، والدور الملموس الذي يقوم به أعضاء المبادرة من شباب مصر الواعد في كافة أنحاء الجمهورية، في سبيل الخدمة المجتمعية والتنظيمية لمختلف برامج ومشروعات الوزارة.





ورحب الوزير بتبني المبادرات الشبابية البناءة القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، والتطلع للتعرف على رؤى ومتطلبات الشباب ليتم مراعاتها في المشروعات المختلفة التي تنفذها الوزارة على مدار العام.





وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن مشروع متطوعى وزارة الشباب والرياضة شباب يدير شباب يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الشبابية، وتوعية وتثقيف الشباب، وتأهيلهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم، والعمل على إعداد معسكرات وورش عمل تدريبية للمشاركين بالمبادرة من أجل تحقيق تلك الأهداف.





وفى ختام اللقاء وجه سيادته الشكر للدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية على الجهد المبذول فى تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال٢٠٢١ وعلى حسن الأداء داخل الصالة المغطاة ببرج العرب.





وكرَّم وزير الشباب والرياضة عددا من أعضاء مبادرة شباب يدير شباب من مختلف المحافظات لدورهم الملموس خلال الفترة الماضية.





وصباح السبت، افتتح الدكتور أشرف صبحي، والدكتور اسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، اليوم السبت، فعاليات ورشة عمل نقاشية تحت عنوان "حوار شباب القاهرة الكبرى حول الإستراتيجية الوطنية للشباب والنشء"، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء 2021 -2026 والتي تعدها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المعهد العربي لإعداد القيادات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وصندوق الأمم المتحدة للسكان.





وعُقدت ورشة العمل بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالقرية الذكية بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، والدكتورة حنان جودة عميد المعهد العربي لإعداد القيادات والمشرف العام على إعداد الإستراتيجية، ومشاركة مجموعة من الشباب والفتيات من محافظات القاهرة الكبرى.

وتتضمن فعاليات ورشة العمل ثلاث جلسات، الأولي تناقش محور الشباب والمشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال، وتتناول الجلسة الثانية الشباب والصحة واللياقة البدنية وممارسة الرياضة، فيما تدور الجلسة الثالثة حول "الشباب والمواطنة والمشاركة السياسية".





وشدد الدكتور أشرف صبحي، على أن الشباب المصري هم طاقة متجددة متدفقة لا تنتهي، والقيادة السياسية بالدولة المصرية تقدم للشباب كل الدعم والمؤازرة، وتعمل على تمكينهم في كافة المجالات.





وعول الدكتور أشرف صبحي على التعاون المثمر مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في تحديث استراتيجية وزارة الشباب والرياضة للشباب، وعقد سلسلة من ورش العمل في سياق النقاش المجتمعي مع الشباب من مختلف الجهات والكيانات؛ للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم، وأرائهم حول مختلف القضايا.





وأوضح أن الدراسات السكانية بمصر تشير أنه حتى عام 2052م ستظل النسبة الأكبر من المجتمع هم الشباب، ومن هنا ينبغي الاهتمام باحتياجاتهم الشباب، والعمل على تحديث استراتيجية الوزارة للشباب والنشء، بالقيام بإجراء استطلاع الآراء، وعقد مقارنات لاستراتيجيات الشباب في مختلف الدول مع تحليل للموقف الراهن.





وطالب وزير الشباب بتحديد مدي زمني بشكل مباشر لتنفيذ كل مستهدفاتتنا التي ستتضمنها الإستراتيجية، وعدم التوقف عند حدود وضع الإستراتيجية فحسب، ولكن يتم تجزئتها، وتوزيع مكونات التنفيذ على الإدارات المركزية بالوزارة لتطبيقها خلال فترة زمنية محددة نحو أفق ورؤية واحدة مستندة على احتياجات الشباب في ضوء متطلباتهم، وبما يخدم الدولة المصرية، مشيرًا أنه يعقب تلك الخطوات التقييم العام لما يتم تن





وأضاف وزير الشباب والرياضة :"نهتم بالكيانات الشبابية، والتعرف على أجندة عملهم، ومستهدفاتهم والمساهمة معهم في تنفيذ برامجهم في إطار من التفاعل، وتحقيق التكامل مع كل مؤسسات المجتمع المعنية بالشباب".





واستعرض الدكتور أشرف صبحي المستهدفات العامة ورؤية ومهام استراتيجية الوزارة على قطاعى الشباب والرياضة، لافتًا ان من مستهدفات قطاع الرياضة التي ركزت على تنفيذها الوزارة أن تكون مصر منصة لاستضافة كبري الأحداث الرياضية ، وإحداث التنمية من خلال الرياضة، وتطوير البنية الأساسية من خلال مجموعة من الخطط والبرامج، مقدمًا الشكر والتقدير لرئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا على التعاون المثمر.





من جانبه، أكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا إلى اهتمام الدولة المصرية على تطوير العنصر البشري ومنهم الشباب الذين يعدون أمل المستقبل، وأساس التطوير والتنمية للمجتمعات، مشيرًا أن استقطاب طاقات الشباب، وتوظيف قدراتهم ينبغي أن يكون في مقدمة الأولويات كونهم الأقدر على التطوير، مبينًا أن الاهتمام بتنمية قدرات الشباب سينعكس بلا شك على وجود مستقبل أفضل للبلاد.





ووجه رئيس الأكاديمية رسالة إلى الشباب المصري مفادها :"حدد أهدافك، ثق في نفسك وقدراتك وإمكانياتك؛ للوصول إلى ما ترغب ببذل أقصي ما في وسعك وطاقتك من جهد، وفي إطار خدمة مجتمعك".





وقدم الدكتور إسماعيل عبد الغفار درع الأكاديمية لوزير الشباب والرياضة تقديرًا لدوره الملموس في قطاعى الشباب والرياضة، وتهنئته على الإنجاز الذي تحقق في مطلع العام الجاري بالنجاح في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد 2021 ، مما يدل على إرادة الدولة المصرية وقدرتها على النجاح في ظل التحديات الراهنة.





حضر اللقاء الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وأحمد عفيفى رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية بالوزارة، وسونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.