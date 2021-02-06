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محافظات

محافظ الإسكندرية: لجنة هندسية لمعاينة وفحص السلامة الإنشائية للعقارات المحيطة بالعقار المائل

السبت 06/فبراير/2021 - 05:44 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
تواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بموقع العقار المائل الكائن في 36 شارع أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة كرموز نطاق حي غرب، لمتابعة تبعات الموقف علي أرض الواقع، مؤكدا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة. وذلك بحضور المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، وجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية. 

أوضح المحافظ أن العقار مخالف تم بناءه بدون رخصة منذ ٢٠٠٩ وصادر له قرار إزالة حتي سطح الأرض، وهو مأهول بالسكان يقطن به ٨ أسرة ومكون من دور أرضي و٩ أدوار علوية. 

وأكد المحافظ أنه عقب حدوث الميل بالعقار تم الإخلاء الفوري له، وكذلك تم إخلاء عدد 5 عقارات بمحيط العقار المائل لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين. 
 
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وكلف المحافظ بتشكيل لجنة عاجلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لمعاينة وفحص السلامة الإنشائية للعقارات المحيطة بالعقار المائل لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها علي أرواح المواطنين. 

وأضاف المحافظ أنه تم تكليف جميع المديريات المعنية من مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لإتخاذ كافة الإجراءات العاجلة واللازمة وتقديم كافة المساعدات لسكان العقارات المتضررة. 

وأشار إلى أنه تم توفير مدرسة وتجهيزها بالأسرة والفرش والبطاطين وتقديم الوجبات لهم، وذلك بشكل مؤقت لحين انتهاء اللجنة الهندسية من كافة الأعمال.
محافظ الإسكندرية: لجنة هندسية لمعاينة وفحص السلامة الإنشائية للعقارات المحيطة بالعقار المائل
محافظ الإسكندرية: لجنة هندسية لمعاينة وفحص السلامة الإنشائية للعقارات المحيطة بالعقار المائل
محافظ الإسكندرية: لجنة هندسية لمعاينة وفحص السلامة الإنشائية للعقارات المحيطة بالعقار المائل
محافظ الإسكندرية: لجنة هندسية لمعاينة وفحص السلامة الإنشائية للعقارات المحيطة بالعقار المائل
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