فائدة النوم للأطفال حديثي الولادة، يقضي الأطفال حديثي الولادة حوالي 70٪ من وقتهم في النوم ، وينامون كثيرًا ، ولكن في فترات قصيرة، عندما يكونون مستيقظين ، يحتاجون إلى الرضاعة والتغيير والكثير من العناية المركزة ، مما يترك الوالدين مرهقين. نظرًا لأن روتين النوم هذا يختلف تمامًا عن نوم الوالدين ، يقلق الكثيرون بشأن ما إذا كان طفلهم ينام جيدًا. ثم تكون هناك مخاوف إضافية عندما يمر الطفل بمراحل التغيير في نمط نومه.

لذلك ، من المفهوم أن نوم طفلك يمكن أن يزيد من مخاوفك ، ولكن من المهم أيضًا أن تحصل على قسط كافٍ من النوم بنفسك. تتناول مقالتنا السابقة في هذه السلسلة أهمية النوم للوالدين وتناول المنشور الأول أهمية النوم أثناء الحمل . في هذا المنشور ، سنركز على المكان الذي يبدأ منه كل شيء: السنة الأولى من حياة طفلك. لقد ألقينا نظرة على العلم وراء ما يؤثر على نوم الأطفال وأهمية النوم الجيد لنموهم ، جنبًا إلى جنب مع بعض النصائح حول كيفية تحسينه وتشجيعه.

أسباب كثرة النوم والخمول عند الأطفال حديثي الولادة

تختلف دورة نوم الطفل عن دورة نوم الطفل الأكبر سنًا أو البالغ. نظرنا إلى دورة نوم البالغين في أول مشاركة في هذه السلسلة : 4 مراحل من نوم حركة العين السريعة ونوم غير حركة العين السريعة في دورات 90 دقيقة ، حيث 20-25٪ فقط من النوم هي حركة العين السريعة. من ناحية أخرى ، يكون للرضع دورات نوم تبلغ حوالي 50 دقيقة (للأشهر التسعة الأولى) ، ونصفها تقريبًا هو نوم حركة العين السريعة. يُستخدم نوم حركة العين السريعة لتقوية الذكريات وهو أمر بالغ الأهمية لنمو الطفل.

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عدد ساعات نوم الرضيع

تعني دورات النوم الأقصر أنهم قد يستيقظون كثيرًا ، لكنهم عادةً ما يتقلبون ويعودون إلى النوم. سوف يستيقظون بشكل صحيح عندما يحتاجون إلى الرضاعة. في الأسابيع القليلة الأولى ، قد يستيقظون كل 2-4 ساعات ، ولكن مع نمو معدتهم ، سوف يأخذون المزيد في كل وجبة ويحتاجون فقط إلى الاستيقاظ كل 4-5 ساعات. من الطبيعي أن يقضي طفلك الكثير من الاستيقاظ ليلًا عندما يكون صغيرًا ، ولكن بعد ذلك يتعلم كيفية تهدئة نفسه والعودة إلى النوم بمفرده بينما يتكيف مع العالم. تذكر أن تتبع نصائح النوم الآمن عندما يتعلق الأمر ببيئة نوم طفلك.

متى ينتظم نوم الطفل حديث الولادة

من عمر 6 أشهر تقريبًا ، قد يتوقف طفلك عن الحاجة إلى الرضاعة الليلية ، لذلك قد يستيقظ كثيرًا وينام في نهاية المطاف طوال الليل. وفقًا لـ Thiedke ، "يمكن للأطفال الذين كانوا ينامون ليلًا في السابق أن يستأنفوا أحيانًا اليقظة الليلية ، عادة بسبب عوامل اجتماعية وليس بسبب عوامل نضج". قد يستغرق الأمر بعض الوقت وقد يتراجعون ، لكن لا داعي للذعر إذا كان طفلك يأخذ وقته للاستقرار في روتينه. قد يكون الأمر صعبًا ، ولكن من خلال عدم الاستجابة لطفلك على الفور ، يمكن أن يتعلم كيفية تهدئة نفسه والعودة إلى النوم بمفرده (على الرغم من أنه لا ينبغي تركه يبكي).

هل النوم الكثير مفيد للأطفال

يوضح الرسم البياني أعلاه مقدار نوم الأطفال ، في المتوسط ​​، خلال فترة 24 ساعة. بالطبع ، يختلف كل طفل عن الآخر وسيتغير النمط الفردي لكل طفل ويتطور. يمكن لبعض الأطفال أن يحصلوا على قوت أقل ، والبعض قد يحتاج إلى المزيد ، لذلك لا تقلق إذا لم يناموا لفترة زمنية متوسطة ، أو إذا كانت أنماط نومهم أثناء النهار والليل غير متوازنة بهذه الطريقة - فهم تدريجيًا في إيقاع أثناء نموها. يُنصح أنه في سن 0-3 أشهر ، يجب أن يناموا أكثر من 11 ساعة ولكن أقل من 19 ، وفي عمر 4-11 شهرًا يجب أن يناموا أكثر من 10 ساعات ولكن أقل من 18. إذا كنت تعتقد أن طفلك نائم أكثر من اللازم أو لا يكفي ، يجب عليك الاتصال بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

مشاكل نوم الطفل

تم الإبلاغ عن أن حوالي 20٪ من الأطفال في المملكة المتحدة يعانون من صعوبات في النوم في عامهم الأول - لذلك إذا كان هذا يحدث في عائلتك ، فأنت لست وحدك. قد يكون النوم المتقطع والمضطرب مؤقتًا بينما يعتاد طفلك على الأشياء ، ولكن قد تكون هناك أيضًا مشكلات أساسية لهذه المشاكل. إذا كان طفلك يعاني من مشاكل في النوم تثير قلقك ، فقد تحتاج إلى الاتصال بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

نوم الطفل حديث الولادة والرضاعة

النعاس المفرط أو الأرق

على الرغم من أن طفلك الصغير سينام كثيرًا ، يجب ألا ينام أكثر من 19 ساعة في عمر 0-3 أشهر ، أو 18 ساعة في عمر 4-11 شهرًا. إذا كان طفلك ينام لفترة طويلة من الوقت ، فقد يكون ذلك بسبب طفرة في النمو أو تسنين أو مرض.

من الممكن أن تسير الأمور في الاتجاه الآخر ، وقد يعاني طفلك من أرق الرضع ، والذي يمكن أن يكون أيضًا علامة على ظهور أسنان أو مرض ، أو مشاكل أساسية أخرى مثل المغص .

توقف التنفس أثناء النوم

غالبًا ما يُعتقد أن توقف التنفس أثناء النوم مشكلة تظهر مع تقدمنا ​​في السن ، ولكن على الرغم من ندرتها ، إلا أنها قد تحدث عند الرضع. قد يكون هذا بسبب تشوهات في مجرى الهواء يمكن أن تتسبب في انهيار مجرى الهواء ، مما يعيق التنفس. لقد وجد أن الرضع لديهم "ميول تشريحية ونفسية تجاه انسداد مجرى الهواء واضطرابات تبادل الغازات."

يعد انقطاع النفس النومي أكثر انتشارًا عند الأطفال الخدج. يصيب 84٪ من الأطفال الذين يقل وزنهم عن 2.2 رطل ، و 25٪ ممن يقل وزنهم عن 5.5 رطل. تظهر الأبحاث أنه يرتبط أيضًا بعمر الحمل - فهو يؤثر تقريبًا على جميع الأطفال المولودين في عمر 29 أسبوعًا أو أقل ، و 54٪ ولدوا في 30 إلى 31 أسبوعًا و 15٪ ولدوا في 32-33 أسبوعًا.

ابحث عن علامات توقف التنفس أثناء النوم:

توقف التنفس لمدة 20 ثانية أو أكثر

أنماط توقف التنفس المتكرر والتي تستمر لأقل من 20 ثانية

المشاكل ذات الصلة مثل نقص الأكسجين أو بطء ضربات القلب

الحالات الطبية الأساسية الأخرى

إذا كان طفلك يعاني من مشاكل في النوم ، فقد لا تكون بيئية أو سلوكية ؛ من الممكن أن يكون لديهم حالة طبية أساسية ، مثل:

A الحمى

عدوى (الأذن أو الخميرة أو المسالك البولية أو الطفيلية أو الجهاز التنفسي )

ارتداد غير طبيعي

يمكن أن تحدث مشاكل النوم أيضًا بسبب حالات نفسية أساسية مثل حالات الصحة العقلية (التي يصعب تشخيصها عند الأطفال ولكنها ستصبح أكثر وضوحًا في وقت لاحق في الحياة) أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. وجدت دراسة أجرتها Thunström أن حوالي 25٪ من الأطفال الذين يعانون من مشاكل النوم في مرحلة الطفولة سيتأهلون لاحقًا لتشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

قلق الانفصال

إذا قمت بنقل طفلك إلى غرفته الخاصة بعد 6 أشهر ، فقد يعاني من قلق الانفصال. إنه أمر طبيعي تمامًا ، لكنه قد يكون وقتًا صعبًا. في حوالي 4-7 أشهر طفلك سوف تتطور الدوام الكائن ، الأمر الذي يعني أنها يمكن أن نفهم أن الأجسام (أي أمي أو أبي) لا تزال موجودة حتى عندما لا يمكن رؤيتها. قد يؤدي ذلك إلى الانزعاج أو البكاء (بدلًا من النوم) عند تركهم في غرفتهم الخاصة ، لكنهم سيتعلمون (بمرور الوقت) أن هذا لا يعني أنك ذهبت إلى الأبد. وُجد أن هذا النوع من القلق يكون أكثر وضوحًا عند الرضع بين 8 و 12 شهرًا .

الجينات

قد تعود بعض مشاكل النوم ببساطة إلى جينات طفلك. ناقشنا سابقًا كيف يمكن أن تؤثر الطفرات الجينية لدى البالغين على مدة النوم ، وهذه أيضًا مشكلة لبعض الأطفال. وجدت الأبحاث التي أجراها Touchette et al أن الجينات يمكن أن يكون لها تأثير كبير على ما إذا كان الأطفال ينامون طوال الليل (تحديدًا في الليل بدلًا من النهار). يُعتقد أيضًا أنه إذا كان أحد الوالدين يعاني من الأرق ، فيمكن أن يجعل طفلهما أكثر عرضة له .

العوامل البيئية

و الدراسة التي جيان ودوغلاس نظرت إلى العلاقة بين توفر العاطفي الأمهات والرضع مزاجه والنوم. وجدوا علاقة بين تفاعلات الوالدين مع الرضيع ومشاكل نوم الرضيع ، وأن "المستوى العالي من مشاركة الوالدين ، والاستجابة القصيرة لإيقاظ الرضيع ، والتهدئة النشطة في وقت النوم قد ارتبطت بالاستيقاظ الليلي المتكرر للرضع في الدراسات الارتباطية والتجريبية". بالطبع ، من المهم أن تكون متواجدًا من أجل طفلك وتجعله يشعر بالأمان ، ولكن قد يؤدي الإفراط في المشاركة إلى مزيد من اضطراب النوم.

كونك متاحًا عاطفيًا وقت النوم دون المبالغة في ذلك يمكن أن يجعل طفلك يشعر بالأمان ويسمح له بالراحة بسهولة. بحثت الأبحاث التي أجراها جيان وتتي في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و 6 أشهر ووجدوا أن هذا التوافر العاطفي (تفسير إشارات الطفل والاستجابة لها ، ودعمهم ، والتفاعل بسلام مع عدم تقييد أو التدخل في استكشاف الطفل لبيئته) أدى إلى زيادة النوم زمن. وجدت دراسة أخرى أجراها Teti وآخرون أن "التوافر العاطفي للوالدين للأطفال في سياقات النوم يعزز الشعور بالأمان والأمان ، ونتيجة لذلك ، ينظم نوم الطفل بشكل أفضل." لذلك من المهم إيجاد التوازن الصحيح للتوافر العاطفي.

مصدر المعلومات موقع bluebell.