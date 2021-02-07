سكان المقطم يتسغيثون من المياه الملوثة وإضاءة الأعمدة في النهار

استغاث سكان المقطم بموقع صدى البلد الاخبارى بسبب تجمع مياه محملة بالقاذورات فى المنطقة وبسبب اضاءة الشارع صباحا دون اطفاءها.





قال سكان الهضبه الوسطي -الحي الثاني- رقم العماره 3358 بحى المقطم فى رسالتهم: لدينا شكوي من قطعة ارض مليئه بالقازورات والمهملات وعباره عن تجمع للاوبئه وبها مياه علي كل وتسبب لنا ازعاج بتجمع الحشرات والناموس الذي انتشر علي الشقق السكنية بالعمارة".









وطالب الاهالي في شكواهم، هيئة النظافه والصرف الصحي بشفط المياه ونظافة قطعة الأرض.









كما اعلن السكان في شكواهم عن تضررهم من اعمدة الانارة، قائلين: "انوار الاعمده بالحي كله مضاءة بالليل والنهار، مؤكدين أنهم اتصلوا بشكاوى الكهرباء التابعه لمنطقتهم وهي شركة النصر بالمقطم ولا احد يرد، مطالبين بغطفاء أعمدة الإنارة نهارا حفاظا على المال العام.





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