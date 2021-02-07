ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالي مصر القديمة يشكون من تصدع منزل بشارع محمد الصغير

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:32 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد قطب
أرسلت القارئة سامية عمرو شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررة من تصدع منزلها.

قالت سامية عمرو في شكواها: نحيط سيادتكم علما بانه أثناء تنفيذ ازاله للمنزل رقم 41 شارع محمد الصغير بحي مصر القديمة حدثت تصدعات بالمنزل رقم 37 مما يهدد حياة سكان العقار بالخطر.

وناشدت سامية عمرو المسؤلين تشكيل لجنة لمعاينة العقار المذكور حرصا على حياة قاطني العقار.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360. 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سكان شارع داير الناحية يستغيثون من منزل آيل للسقوط يعرض الأهالى للخطر.. صور

لحاجتهم للإنترنت.. أهالي حدائق الأهرام يشتكون من عدم توافر خطوط تليفونات أرضية

استغاثة من شارع شبرا: مش عارفين نمشى من الباعة الجائلين

شكوى من انتشار الكلاب الضالة بشارع عباس العقاد بمدينة نصر

سكان إبراهيم ناجي بـ شبرا مصر يستغيثون بالحي من مقهى متنقل

سكان شارع المنشية يشتكون من انتشار الباعة الجائلين

ترشيحاتنا

دعاء الرزق في الصباح .. أذكار تحفظ النفس من شرور الدنيا والآخرة

عاطفى وحساس للغاية.. نصائح علم الأبراج لمواليد 7 فبراير

تفاصيل احتراف أحمد حمدي في مونتريال الكندي

هل تنقذه صفقة جديدة من السجن.. استئناف محاكمة نتنياهو اليوم قبل انتخابات مارس

القاهرة ونيلها .. هاجر أحمد باستايل كلاسيك من أمام النيل

الزمالك: علاقة كلوب بصلاح ستتكرر مع مصطفى محمد في جالاتا سراي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مقتل عريسها بـ7 رصاصات.. عروس أرملة في ليلة زفافها والقاتل مفاجأة | صور

أسهل طريقة لتصليح السوستة التالفة.. صور

طفرة تكنولوجية.. ناسا تستعد لإرسال أجهزة علمية إلى القمر