أهالي مصر القديمة يشكون من تصدع منزل بشارع محمد الصغير

أرسلت القارئة سامية عمرو شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررة من تصدع منزلها.





قالت سامية عمرو في شكواها: نحيط سيادتكم علما بانه أثناء تنفيذ ازاله للمنزل رقم 41 شارع محمد الصغير بحي مصر القديمة حدثت تصدعات بالمنزل رقم 37 مما يهدد حياة سكان العقار بالخطر.





وناشدت سامية عمرو المسؤلين تشكيل لجنة لمعاينة العقار المذكور حرصا على حياة قاطني العقار.





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