أسود x أسود.. هاجر أحمد تتألق في أحدث ظهور لها





تألقت هاجر أحمد في الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون جلد باللون الأسود ونسقت معه بلوزة بنفس اللون لا تحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.





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وانتعلت هاجر أحمد حذاء أنيقا بكعب عال باللون الأحمر، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات واتسمت إطلالتها بـ البساطة وعدم المبالغة.





أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت هاجر أحمد على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.



