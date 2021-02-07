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مرأة

أسود x أسود.. هاجر أحمد تتألق في أحدث ظهور لها

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:31 ص
هاجر أحمد
هاجر أحمد
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة هاجر أحمد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت هاجر أحمد في الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون جلد باللون الأسود ونسقت معه بلوزة بنفس اللون لا تحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

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وانتعلت هاجر أحمد حذاء أنيقا بكعب عال باللون الأحمر، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات واتسمت إطلالتها بـ البساطة وعدم المبالغة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت هاجر أحمد على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.

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