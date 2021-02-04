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فن

بملابس رياضية.. هاجر أحمد في إطلالة تبرز رشاقتها

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:36 م
هاجر احمد
هاجر احمد
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محمد بدران
نشرت الفنانة هاجر أحمد، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت هاجر أحمد، وهي تستعرض لياقتها البدنية في الجيم، مرتدية بنطلون ليجن اسود وسترة باللون الابيض وكاب ابيض وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها.


وتألقت الفنانة هاجر أحمد، بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "ضربة معلم" حيث أشاد بها الجمهور.


يذكر أن مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار شعبي.


"ضربة معلم" التعاون الثاني بين الثلاثي محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير".


وشارك فى بطولة "الأخ الكبير" كل من عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازي، راندا البحيري، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.

بملابس رياضية.. هاجر أحمد في إطلالة تبرز رشاقتها
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