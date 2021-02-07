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فن

برفقة والدته.. تامر هجرس يخطف أنظار متابعيه في أحدث ظهور له

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:39 ص
تامر هجرس و والدته
تامر هجرس و والدته
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ندى فكري
نشر الفنان تامر هجرس صورة جديدة له عبر خاصية استوري على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر تامر في الصورة مع والدته، ما أثار إعجاب متابعيه عبر إنستجرام وعلق عليها قائلا: "ماما" 

يذكر أن الفنان تامر هجرس شارك في دراما 2019 بمسلسل "بدل الحدوتة 3" أمام الفنانة دنيا سمير غانم.

وينتظر تامر هجرس عرض فيلمه الجديد "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري ويشارك في بطولته إلى جانب هيفاء وهبي كل من أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، والفيلم يعيد هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب 6 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح".
برفقة والدته.. تامر هجرس يخطف أنظار متابعيه في أحدث ظهور له
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