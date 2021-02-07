شاهد.. أغرب هاتف في العالم يستمر 15 عامًا دون شحن

بطارية واحدة من حجم AA، هذا هو كل المطلوب لتشغيل أبسط وأغرب هاتف في العالم والذي يطلق عليه اسم SpareOne Plus، كشفت عنه شركة SpareOne، من خلال معرض الأجهزة الاستهلاكية الدولى CES في عام 2012، الغاية منه هو استخدامه كهاتف طوارئ عند نفاد بطارية هاتفك المحمول التقليدي.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، فإن أفضل ميزة استخدام هاتف SpareOne Plus ببطارية جافة، هي أنها يمكنها الصمود لمدة 15 عاماً دون أن يتلف كلاهما ويكون الجهاز جاهزا للتحدث به عند الحاجة إليه، فعلى عكس الهواتف الذكية الحديثة التي تأتي مزودة ببطاريات ليثيوم لا يمكن أن تعيش مشحونة كل هذه المدة، حيث يصل معدل التفريغ الذاتي لها 2٪ شهريا، مما يعني أن بطاريات الليثيوم تفقد الشحن حتى إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز تماما.





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ويأتي هاتف SpareOne، على عكس الهواتف الذكية الحالية والتي يصعب تبديل بطاريتها، ولكن جهاز SpareOne Plus يتيح لك تغيير البطارية بسهولة أو إضافتها ونزعها مرة أخرى عندما تريد استخدامه.





وكما يبدو من اسم الهاتف، أنه تم إنتاجه للاستخدام في حالات الطوارئ والتي تنجم في بعض الأحيان عن تعطل الجهاز المحمول الخاص بك سواء عند نفاد شحن البطارية، أو عند تعطل شبكات الاتصال في حالات الفيضانات والعواصف القوية، ويحتوى الهاتف الاحتياطي على ميزات قوية تمنعه من التعطل أثناء الاستخدام على عكس الهواتف الذكية الحالية، حيث يمكن استخدامه تحت الأمطار أو اغراقه في الماء ولن يتعطل.









ويمكنك برمجة هاتف الطوارئ SpareOne Plus، مسبقا باستخدام تسعة جهات اتصال مفضلة، أو استخدام لوحة المفاتيح للاتصال بأي رقم، ولا توجد شاشة عرض بالجهاز حيث يعد المكان الخاص بالشاشة هو عبارة عن مكان شفاف مخصص للبطارية الجافة، إلى جانب عدد من المصابيح الـ LED لمعرفة ما ذا كان الهاتف قيد التشغيل.





وفي حالة استخدام SpareOne Plus، تدوم البطارية الجافة من طراز AA، لمدة تصل إلى 10 ساعات من إجراء المكالمات الصوتية، وإذا أردت التحدث إلى غير أرقام الطوارئ ستحتاج إلى توفير بطاقة SIM الخاصة بك لإجراء المكالمات، فإن الاتصال بالأرقام الطارئة لا يتطلب شريحة SIM.





ويمكنك استخدام هاتف SpareOne، لإجراء مكالمات الطوارئ المجانية، مثل الشرطة والإسعاف والإطفاء، والتي يتعرف الجهاز على أرقامها في العالم دون الحاجة تعريفها أو تخزينها، وكان الجهاز يتوفر بسعر 60 دولارا أمريكيا عن إطلاقه، ولكن في الوقت الحالى يتوفر الهاتف على موقع "eBay"، بسعر 10 دولارات فقط، ولكن ضع في اعتبارك أن شبكات الجيل الثاني 2G حول العالم يتم إغلاقها، وستختفي بالتأكيد قبل انتهاء صلاحية البطارية.