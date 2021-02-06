احذر استخدامها.. تعرف على أسوأ 20 كلمة مرور في العالم

هل مرت فترة طويلة لم تقم فيها بتغيير كلمة المرور الخاصة بحساباتك عبر الإنترنت، أو تعيد استخدام كلمة سر واحدة أو قديمة عبر مواقع متعددة، فأنت حقا في مشكلة كبيرة الآن.





ويعد أمان كلمة المرور الخاصة بحساباتك أمر بالغ الأهمية، إذا كنت ترغب في حماية بياناتك أثناء استخدام شبكة الإنترنت، فوفقًا لما ذكره موقع "komando"، تؤدي كلمات المرور الضعيفة أو المعاد استخدامها لسهولة تعرض حساباتك إلى الاختراق وسرقة بياناتك إلى جانب تعرضك للعديد من الهجمات الإلكترونية الأخرى.





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وتوجد الكثير من كلمات المرور السيئة التي استخدمها الأشخاص خلال عام 2020، والتي تسببت في تعرضهم للخطر بعد أن اكتشفها مجرمي الإنترنت، وإليك بعض أسواء كلمات المرور التي تحتاج إلى التوقف عن استخدامها على الفور:





كلمات المرور الشائعة





تضم القائمة أكثر من 20 كلمة مرور شائعة لعام 2020، والتي تم تسريبها على شبكة الويب المظلمة أو الدارك ويب، حيث يقوم مجرمي الإنترنت ببيع هذه الكلمات مباشرة بمجرد الاستيلاء عليها، وتعد من بين أكثر كلمات السر السيئة استخداما حتى الآن، والذي يتصدر القائمة هي (123456) و (كلمة مرور).





ووفقا للقائمة، فأن معظم الأشخاص يختارون كلمات مرور يمكن تقسيمها إلى 24 مجموعة مشتركة، الأسوأ أن 49% من المستخدمين يغيرون حرفا أو رقما واحدا في كلمات مرورهم المفضلة عندما يطلب مهم القيام بذلك.





ومن بين أهم ثلاث كلمات مرور شائعة تم العثور عليها على الويب المظلم Dark Web في عام 2020، هي (123456)، (password)، (12345678).





وقد شملت الفئات الرئيسية المستخدمة لإنشاء كلمات مرور سيئة: الأسماء والرياضة والطعام والأماكن والحيوانات والأشخاص أو الشخصيات المشهورة، ومن كلمات المرور الأكثر شيوعًا الموجودة على الدارك ويب Dark Web حسب الفئة:





-الأسماء: ماجى (maggie).





- الرياضة: بيسبول (baseball).





- الطعام : بسكويت (cookie).





- الأماكن: نيويورك (Newyork).





- الحيونات: سمك الليمون (lemonfish).





- الشخصيات المشهورة: تايجر (Tigger).





وإليك قائمة أسوأ كلمات المرور استخداماً في العالم





123456

password

12345678

12341234

1asdasdasdasd

Qwerty123

Password1

123456789

Qwerty1

:12345678secret

Abc123

111111

stratfor

lemonfish

sunshine

123123123

1234567890

Password123

123123

1234567





ولأمان حسابك من الاختراق، اتبع النصائح التالية عن إنشاء كلمة مرور جديدة:





النصيحة الأولى: استخدم كلمات مرور فريدة:





لا تعيد استخدام نفس كلمات المرور لحسابات متعددة، حيث يؤدي القيام بذلك إلى تعريض جميع حساباتك لخطر الاختراق إذا تم اكتشاف أحدها.





النصيحة الثانية: قم بإنشاء كلمات مرور معقدة:





إذا كانت كلمة مرورك تتكون من أكثر من ثمانية أحرف وقمت بإضافة بعض الأحرف والأرقام والرموز، فلن يستطيع المتسللين اختراقها بسهولة.





النصيحة الثالثة: استخدم مدير كلمات المرور:





إذا كنت قلقا بشأن نسيان كلمات المرور لذا تقم بإنشاء كلمة مرور لسهولة تذكرها، فمن الأفضل لك استخدام تطبيقا لإدارة كلمات المرور والذي سيحافظ على أمان حساباتك مع مساعدتك في تسجيل الدخول بسهولة إلى كل حساب.