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تكنولوجيا

تحذير هام.. برنامج خطير يسرق كلمات المرور من 226 تطبيقا على هواتف أندرويد

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:00 م
برنامج خطير يسرق
برنامج خطير يسرق كلمات المرور من 226 تطبيقا على هواتف أندروي
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شيماء عبد المنعم
اكتشف باحثو الأمن من شركة ThreatFabric، برنامجًا ضارًا جديدًا يطلق عليه اسم Alien، يمكنه سرقة كلمات المرور من 226 تطبيقا، من تطبيقات الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.


وبحسب ما ذكرته صحيفة "mirror" البريطانية، أوضح الباحثون أن برنامج Alien، ليس جزءا جديدا من التعليمات البرمجية، ولكنه إصدار أكثر تقدما من برنامج ضار سابق يسمي Cerberus.




وإذا أصاب Alien، أي هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل أندرويد فيمكنه تنفيذ عدد من الإجراءات الخطيرة، بما في ذلك إظهار عمليات تسجيل الدخول المزيفة، وجمع كلمات المرور، ومنح الهاكرز إمكانية الوصول إلى الجهاز والتحكم به.


ومن خلال البحث الذي أجرواه، حدد الباحثون 226 تطبيقا مستهدف من تطبيقات أندرويد، من بينها تويتر وإنستجرام وسناب شات، بالإضافة إلى العديد من التطبيقات المصرفية.


ولسوء الحظ، لا يزال من غير الواضح كيف يمكن للبرامج الضارة إصابة الهواتف الذكية في المقام الأول، ومع ذلك، حث جيك مور، أخصائي الأمن السيبراني في شركة ESET، المستخدمين على توخي الحذر بشأن التطبيقات التي يقومون بتثبيتها على هواتفهم الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.


وقال: "من المحتمل أن تكون هذه البرامج الضارة خطيرة للغاية ويمكن أن تسبب أضرارا خطيرة للغاية وبعيدة المدى للمستخدمين وأجهزتهم، بما في ذلك سرقة الرموز من تطبيقات المصادقة الثنائية 2FA".
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