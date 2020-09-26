احم شاشة هاتفك من الخدوش والكسور.. بهذه النصائح

أصبحت شاشات الهواتف الذكية في الآوانة الأخيرة أكبر حجما لمشاهدة الألعاب والأفلام والفيديوهات، مما يجعلها عرضة للتصدع عند سقوط الهاتف من من مسافة ولو صغيرة، وأيضًا مع الأنواع المخلتفة للشاشات الحالية يكن من الصعب استبدالها نظرا لتكلفتها الكبيرة ومقاربة ثمن إصلاحها لثمن شراء هاتف جديد.





ومع استخدامنا الكثير للهاتف الذكي وقضاء وقت أكبر بالنظر إلى شاشة الهاتف المحمول، يكن من المزعج النظر إلى شاشة بها كسر أو حدوش ولو بسيطة، ولكن من الممكن أن تحافظ على شاشة هاتفك الذكي من الخدوش، ولهذا سوف نستعرض خلال السطور التالية بعض الطرق التي من شأنها المحافظة على شاشة هاتفك الذكي ومنع تحطمها أو حدوث خدوش بها:









1. وضع واقي للشاشة: بمجرد سقوط الهاتف على الأرض يتحطم جزء من الشاشة أو تصاب بكسر بسيط أو بعض الخدوش، لذا يمكنك وضع واقي للشاشة (اسكرينه) لمنع انكسار الشاشة أو اصابتها بخدوش عن سقوطها.





2. جراب الهاتف: يعمل جراب الهاتف كواقي إضافي لحماية الشاشة وليس فقط لحماية هيكل الجهاز، فعند سقوط الهاتف من يديك يعمل الجراب كمضاد للصدمات فيمنع من كسر أو خدش الشاشة.





3. حماية ذاتية: عند استخدامك لهاتفك الذكي تجنب الامساك باشياء حادة يمكنها بدورها احداث خدوش للشاشة، فبعض الأشخاص يضعون الهاتف مع المفاتيح أو العملات المعدنية في جيب البنطلون مما يتسبب في خدوش للشاشة ، لذا تجنب ذلك.





4. تنظيف الشاشة: مع تفشي فيروس كورونا وإعلان بعض الشركات التقنية الكبري عن بعض الطرق للوقاية من التصاق الفيروس التاجي بشاشة الهاتف، يقوم بعض المستخدمين بشكل دوري بتنظيف الهاتف أم بقطعة قماش أو منديل مبلل، وهو ما يصيب شاشة الهاتف بخدوش مع مرور الوقت، لذا استخدام قطعة قماش قطنية ناعمة عند تنظيفك للهاتف كالتي تستخدمها في تنظيف نظارتك.