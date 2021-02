37 ألف دولار.. بيع أغلى كلبة في العالم في مزاد علني

بيعت كلبة لم تبلغ من العمر عاما واحدا بمبلغ مالي كبير للغاية على كلب في ذلك العمر في بريطانيا، فقد دفع فيها أحد رجال الأعمال 27 ألف جنيه استرليني، واعتبر أكبر مبلغ تم دفعه في شراء كلبة صغيرة.



وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن كلبا راعيا بيع الأسبوع الماضي في مزاد علني بمبلغ 27 ألف جنيه استرليني، بعد أن قام أحد المزارعين بعرضها للبيع.



وأوضح المزارع أن الكلبة المعروضة للبيع "كيم" بها مميزات قد لا تكون في كلب راعٍ آخر، فهي قادرة على تنفيذ المهمات بعد أدائها أمامها مرة واحدة ولا تحتاج للتدريب لشهور كمعظم الكلاب.



جدر بالذكر أن الصحيفة أوضحت أن ذلك السعر الذي بيعت به الكلبة هو الأعلى، وبذلك تفوقت على سعر أغلى كلب تم بيعه ودفع صاحبه 27 ألف دولار.



Meet Kim, the world's most expensive sheepdog 🐕

She's sold for a record £27,100

More: https://t.co/cUiFlTDGf9 pic.twitter.com/zrA8QWGh5U