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استشاري تغذية تضع روشتة لتقوية المناعة لمصابى ومتعافى كورونا.. فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:59 ص
التغذية السليمة
التغذية السليمة
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ياسمين القصاص

قالت الدكتورة إيمان كامل، استشاري التغذية، إنه يجب علي كبار السن تناول جرعة ثابتة من فيتامين د، أوميجا 3، الزنك، السيلينيوم، فيتامين"هـ"، الذى يتواجد فى الزيت، المكسرات و الاسماك،  مشيرا الي أن جسم الانسان يحتاج للعديد من مضادات الأكسدة حتى يستطيع جسم الانسان أن يتغلب عل الفيروس، كما أنها تساعد على تقوية المناعة، فيجب على كل شخص مصاب أو متعافى من كورونا الحصول على هذه الفيتامينات.

 

 

وأضافت "استشاري التغذية"، خلال استضافتها فى برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، إنه يجب على الامهات الحوامل أن يحصلن على مجموعة التغذية المناعية التى تتمثل في الفيتامينات أ، ب، ج، د، بالإضافة إلى الزنك والسيلينيوم، وحتى عند إصابتهم بالفيروس فعند استمرارهم على تلك التغذية المناعية والفيتامينات، مع تقليل السعرات الحرارية التى تدخل الجسم و شرب كميات أكثر من المياه وتقليل السكريات والدهون، يستطيعون التعافي من فيروس كورونا اللعين بسرعة شديدة.

 

 

وأشارت "استشاري التغذية"، إلى أنه يجب على كل شخص تجنب  السموم البيضاء تماما ومنها: السكر، الملح والدهون المتحولة الناتجة عن الزيوت المهدرجة، ناصحا جميع الاشخاص ممارسة الرياضة، النوم الكافى مع قلة الضغوط، موضحة أن وجبة زبادي مع العسل والموز تساعد على تقوية مناعة جسم الانسان بشكل كبير.

 

 

وأكدت، أنه يجب علي كل شخص أن يتناول برتقالة واحدة يوميًا ويمنع تجلط الدم على جدران الاوعية الدموية يحمي البرتقال السيدات من هشاشة العظام خاصة في سن اليأس نظرًا لأنه غني بعنصر الكالسيوم و يفيد البرتقال في التخلص من حالات الإمساك الشديد. 


وأوضحت، أن البرتقال يساعد  في القضاء على الأنيميا الحادة, حيث يعمل على رفع نسبة الحديد بالدم, كما انه يعمل على تجديد الخلايا وتنشيط الدورة الدموية ويقضي علي الصداع وتحسين الحالة المزاجية ويفيد البرتقال في حالات الربو الحادة, والتهابات القصبة الهوائية.

 

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