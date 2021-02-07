مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لفريق الزمالك أمام الاتحاد السكندري

يستضيف فريق الزمالك اليوم الأحد، نظيره الاتحاد السكندري، اليوم، الأحد، في تمام السابعة والنصف مساء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الممتاز.



