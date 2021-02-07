توأمة بين شرم الشيخ ومدينة "ألماتي" في كازاخستان وزيادة عدد الرحلات

استقبل اللواء

محافظ جنوب سيناء بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، وفدًا رفيع المستوى من دولة كازاخستان شمل الوفد مساعد وزير الصناعة والتجارة، بدولة كازاخستان، ونائب وزير الخارجية والسفير الكازاخستاني بمصر ونائبه ورئيس لجنة السياحة الكازاخستاني، ونائب محافظ إحدى الولايات

، وممثلي عدد من الشركات الكازاخستاني لبحث سبل زيادة التعاون الاقتصادي والسياحي وتفعيل بروتوكول التعاون والتوأمة ، بحضور المستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة.