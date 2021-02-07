توأمة بين شرم الشيخ ومدينة "ألماتي" في كازاخستان وزيادة عدد الرحلات

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، وفدًا رفيع المستوى من دولة كازاخستان شمل الوفد مساعد وزير الصناعة والتجارة، بدولة كازاخستان، ونائب وزير الخارجية والسفير الكازاخستاني بمصر ونائبه ورئيس لجنة السياحة الكازاخستاني، ونائب محافظ إحدى الولايات الكازاخستانية، وممثلي عدد من الشركات الكازاخستاني لبحث سبل زيادة التعاون الاقتصادي والسياحي وتفعيل بروتوكول التعاون والتوأمة ، بحضور المستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة.
تناول اللقاء بحث سبل زيادة عدد الرحلات القادمة من دولة كازاخستان الي شرم الشيخ، وزيادة اعداد السياح القادمين للمدينة الساحرة، وسبل التعاون في المجال الاقتصادي والسياحي.
وبحث اللقاء تفعيل بروتوكول التوأمة بين مدينة شرم الشيخ ومدينة "ألماتي" الكازاخستانية، وبحث توقيع بروتوكولات توأمة اخري لزيادة التعاون والتبادل الثقافي والاقتصادي والسياحي.
جاء اللقاء بمناسبة انعقاد " المنتدى الاقتصادي المصري الكازاخستاني " المقام خلال الفترة من 5حتى7 فبراير الجاري بمدينة شرم الشيخ بقاعة الاجتماعات الكبرى بشرم الشيخ.
بمشاركة العديد من كبار الشركات الكازاخية ( 109 شركات) فى مختلف القطاعات الاقتصادية الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربي .
والذي يعقد بغرض تعزيز فرض التجارة و الاستثمار المشتركة بين كازاخستان ومصر وفى إطار التعاون المثمر والمستمر بين الاتحاد العام للغرف التجارية والسفارة الكازاخية بالقاهرة وتحت رعاية وزارت الخارجية والتجارة والصناعة ووكالات الاستثمار والغرف التجارية
وفي نهاية اللقاء قام المحافظ بتقديم درع مفتاح المدينة وبعض الهدايا التذكارية توطيدًا للعلاقات الودية بين البلدين.
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