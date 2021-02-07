بعد تصدرها التريند.. شاهد أجمل فساتين سامية الطرابلسي

تصدرت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، حيث تعد من النجمات التي تتمتع بذوق أنيق وتخطف الأنظار بإطلالاتها الملفتة.





وتعتمد سامية الطرابلسي على مواكبة أحدث صيحات الموضة واختيار الأزياء التي تكشف عن قوامها الرشيق والمثالي، بالإضافة إلي ذلك تفضل التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء.





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وتميل سامية الطرابلسي إلى اختيار الإطلالات والفساتين العصرية التي تتمتع بالنقوشات والتطريزات المواكبة للموضة، ولا تميل إلي ارتداء الملابس الكلاسيكية كما تتسم إطلالاتها بأنها تجمع بين الجرأة والأناقة.





تخطف سامية الطرابلسي الأنظار بألوان إطلالاتها المبهجة، كما تحرص على أختيار صيحات الشعر البسيطة وغير المبالغ، كما تضع مكياجا جذابا ومميزا يكشف عن جمال ملامحها، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات.