جذابة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات صفاء سلطان

تصدرت الفنانة والممثلة الأردنية صفاء سلطان مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وقد اعتادت صفاء على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الانستجرام ، بأبرز الصور واللقطات . الانستجرامواللقطات





كشفت صور صفاء سلطان على الأنستجرام عن ذوقها المميز والمختلف، حيث تميل إلي اختيار الكلاسيك والأنيقة التي تبرز قوامها الرشيق والمثالي.





تعتمد صفاء سلطان في أغلب الأحيان على فساتين السهرة المجسمة والمصنوعة الاقمشة المطرزة والألوان الجذابة والمتنوعة التي تزيد من جاذبيتها، كما تتميز بحرصها الدائم على التجديد.





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تقوم صفاء سلطان بتنسيق قطع المجوهرات الفخامة و البراقة المتناسقة مع فساتينها وإطلالاتها مما يمنحها إطلالة متكاملة، كما تعتمد على تسريحات الشعر البسيطة وغير المبالغ فيها، بالإضافة إلي ذلك تقوم بتطبيق أبرز صيحات المكياج.





إليكم الصور ..



