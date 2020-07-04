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مرأة

بـ فستان جريء.. صفاء سلطان تثير الجدل بهذه الإطلالة

السبت 04/يوليه/2020 - 03:09 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة صفاء سلطان صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة ساحرة وجريئة.

وظهرت الفنانة صفاء سلطان ،بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظا أثارت بها الجدلر، مرتدية فستان باللون السماوى الفاتح قصير فوق الركبة، وذات الاكمام الطويلة ، واتسم ستايل الفستان بالجرأة و هو ما كشف عن إناقتها.


أما من الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك الفاتح وهو ما تناسب مع اطلالتها. 

وتركت شعرها الطويل الاسود منسدلًا على كتافيها ،ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها.
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