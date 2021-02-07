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برلمان

عمرو طلعت: قطاع الاتصالات أعلى قطاعات الدولة نموًا بمعدل 16%

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:21 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على نجاح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى الحفاظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة، نموًا من خلال تحقيق معدل نمو 16% خلال العام المالى الحالى.

وأشار الوزير خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى  تطور أداء القطاع من خلال استعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية له على مدار الأعوام المالية الثلاثة السابقة؛ حيث ارتفع حجم الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه فى 2017/2018 إلى 93.5 مليار جنيه فى 2018/2019 ثم 107.7 مليار جنيه فى العام المالى الماضى، كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة من 3.2% إلى 4% لتصل إلى 4.4%، ونمت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار لتبلغ 4.1 مليار دولار، وشهد عدد العاملين بالقطاع نموا متزايدا من 233 آلف عامل ثم 256 آلف عامل وصولا إلى 281 الف عامل، كما تقدم مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة خلال عام من المركز 92 إلى 84 خلال العام الحالى.
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