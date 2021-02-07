حملات مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة بمدينة الزقازيق

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأجهزة التنفيذية والأمنية بالتخلص من جميع المظاهر العشوائية وإعادة الانضباط للشوارع بمدينة الزقازيق.

وأضاف المحافظ أنه كثفت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملاتها اليومية المكبرة بالإشتراك مع شرطة المرافق وحي أول وثان الزقازيق لرفع كافة الإشغالات بنطاق رئاسة المركز والأحياء و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حيث بدأت الحملة أعمالها بمنطقة المحطة مرورًا بشارع البوسطة - مولد النبي - الصاغه - موقف المنصورة - غشام - طلبة عويضة - منطقة المبرة - الحسينية - شارع فاروق لتطبيق القانون على الجميع.

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كما وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات لرفع وإزالة الأكشاك المخالفة والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة بشوارع المدن لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضارى والجمالى لشوارع المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد المحافظ على عدم التهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.

وعلي جانب آخر فقد تمكن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من ضبط سيارة تسير عكس الاتجاه بطريق الزنكلون الزقازيق وذلك خلال عودته من متابعة فاعليات اليوم الثاني للحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بمقر الوحدة البيطرية بقرية الزنكلون التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق.

أعطى المحافظ تعليماته لرجال المرور بسحب رخصة قيادة السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة، مؤكدًا أن السير عكس الاتجاه جريمة في حق الوطن والمواطن يترتب عليه وقوع حوادث، ويتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء.

ووجه محافظ الشرقية مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بمختلف شوارع وميادين المحافظة، لإعادة الإنضباط للشارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات والسائقين غير الملتزمين، مطالبًا أصحاب السيارات بضرورة الالتزام بقواعد المرور

وعلي جانب أخر فقد تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية و مستشار المحافظ للمشروعات ، مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بالديوان العام ، والذي يضم قاعتين للتدريب ومعمل للإختبار وذلك للإطمئنان على سير العمل به وما يقدمه من خدمات في مجال الحاسب الآلي وتنظيم دورات في مجالات ( التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك وبورصة - تحكيم دولي – مكافحة الفساد المالي والإداري ) بالإضافة إلى تدريس مناهج تكنولوجيا المعلومات للطلبة والطالبات بجميع مراحل التعليم المختلفة وتدريب شباب الخريجين على أستخدام أساليب التكنولوجيا المختلفة بما يتيح لهم فتح آفاق جديدة لفرص العمل .

أشاد المحافظ بمستوى الخدمات المقدمة بالمركز، مطالبًا ببذل المزيد من العمل والجهد للإرتقاء بمنظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمترددين على المركز .