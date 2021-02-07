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محافظات

إزالة 10 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بالشرقية

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:10 ص
إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وخاصة الأراضي المجاورة للمناطق السكنية حفاظًا على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة.

 

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملة إزالة لبناء مخالف بدون ترخيص بالمهد  بمنطقة كفر الحوت بمدينة فاقوس عبارة عن حفر قواعد مجهزة لصب قواعد خرسانية على مساحة 88 م وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


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كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بحملة بالتنسيق مع قوات الشرطة لإزالة هنجر مقام بالمخالفة بحي المغازي بنطاق المدينة علي مساحة ٢ قيراط ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم تنفيذ إزالة لسور بالطوب الدبش بطول ٨٧ متر بناحية عزبة حنا التابعه للمدينة، فضلًا عن إزالة حالة تعدي بناحيه قريه السناجرة التابعه للوحدة المحلية بالصوه  بمساحة قيراط عبارة عن مبني بالطوب الدبش وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وشنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالزوامل حملة لإزالة تعدي على الأراضي الزراعية عبارة عن بناء بالدبش الأبيض بعزبة الورثة  علي مساحة ١٠٠ متر  وتمت إزالة المخالفة في المهد وفرض سيادة القانون على الجميع.

 

وتمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق من إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بجانب سور مستشفى الأحرار علي مساحة 150م واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بإزالة فى المهد لحالة تعد على الأرض الزراعية بالوحدة المحلية أولاد موسى عبارة عن بناء من الطوب الأبيض لسور من جهتين على مساحة 160 مترا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالجُديدة من التصدى حالة تعد بالبناء المخالف عبارة عن شدة خشبية لسقف الطابق الثانى العلوى بقرية الجديدة على  مساحة ١٤٤ مترا، وتم إزالة الشدة الخشبية واتخاذ الإجراءات  القانونية حيال المخالف.

 

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بصفط زريق ومسئول حماية الأراضي بشن حملة إزالة بصفط زريق، وأسفرت عن إزالة فورية في المهد لمبنى بالدبش على مساحة ( ١٦ ) سهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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