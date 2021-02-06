وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية يستهل أول مهامه بعقد اجتماع بمديري الإدارات

وخلال الاجتماع طالب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية الجميع بالعمل الجاد ، وتكثيف المرور والمتابعة الفعلية لجميع المساجد والتعاون الكامل مع المديرية وتنفيذ جميع تعليمات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف وضرورة أن يكون كل مسؤل بأوقاف الشرقية على قدر المسؤلية.





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وأشار "بدران" الي انه يجب أن تسود روح التعاون الكامل بين الإدارات والمديرية وإنجاز جميع الأعمال والأوراق والمستندات المطلوبة للوزارة .





علي جانب اخر كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على الاسواق وضبط الاسعار و التصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء واستغلال المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.





وأوضحت وكيلة الوزارة أن إدارة تموين العاشر من رمضان قامت بحمله على مصانع المواد الغذائية والأنشطة التجارية بنطاق مدينه العاشر من رمضان لضبط المخالفين واسفرت عن تحرير محضر جنح ا د ط ضد أحد أصحاب مصانع الحلويات وذلك لإدارته النشاط بدون ترخيص من الجهات الحكومية وتم التحفظ على عدد ١٠ شيكاره سكر أبيض زنه الواحده ٥٠ كيلو بإجمالي ٥٠٠ كيلو سكر على ذمه المحضر.





كما تم تحرير ٣ محاضر جنح ا د ط ضد أصحاب انشطه تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار بالأنشطه التجاريه طبقًا للقرار ٣٣٠ لسنه ٢٠١٧، و تحرير ٢ محضر حنج ا د ط ضد أصحاب انشطه تجارية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية.



