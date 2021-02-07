سرقة مساكن وأجهزة.. الأمن يضبط 3 تشكيلات عصابية بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال استهداف وضبط الخارجين على القانون والعناصر الإجرامية من التشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.





أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية عن تحقيق العديد من النتائج الايجابية حيث تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وسيدتين) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، عن طريق قيام المتهمتين بإيهام المجنى عليهم بأنهما تابعين لإحدى شركات تعقيم وتطهير المنازل، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (3) وقائع بسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية.





كما تمكنت من ضبط (ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية) لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة (شاشات تليفزيون – أجهزة ريسيفر – أجهزة كهربائية متنوعة) من داخل دار للمسنين بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، مستخدمين مركبة "توك توك" قيادة أحدهم، وتم ضبط المسروقات لدى عملائهم (عاطلان).





وضبط (ثلاثة أشخاص- مقمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث السرقات المتنوعة بأسلوب "المغافلة" متخذين من دوائر أقسام المدينة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (5) وقائع سرقة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات عبارة عن (3 تكاتك – 2 تروسكيل).



