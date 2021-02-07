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إعفاء ديون الدول.. حسن هريدى: القمة الإفريقية استثنائية هذا العام

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:21 م
الاتحاد الافريقى
الاتحاد الافريقى
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شيرين عادل
قال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القمة الإفريقية المنعقدة حاليا "استثنائية"، خاصة أنها تواجه جائحة كورونا فيما يخص تداعيات هذه الأزمة على الأصعدة الاقتصادية والاستراتيجية للدول.

وأكد "هريدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصرى والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن جائحة كورونا لها تأثيرات كبرى على قدرة الدول الإفريقية على سداد ديونها، لافتأ إلى أن مجموعة العشرين تقدمت بمبادرة العام الماضى من أجل إعفاء الدول الأكثر فقرا من ديونها.

وأشار إلى أن عدم توافر الأطقم الطبية فى بعض البلدان الإفريقية يفرض نفسه على هذه القمة الإفريقية بالإضافة لمكافحة الإرهاب، وتفعيل اتفاقية تجارة حرة افريقية قارية ستكون على جدول أعمال القمة الإفريقية أيضا.

ولفت إلى أن المحورين الهامين على قمة الاتحاد الإفريقى سيكون تمكين الدول الإفريقية من التعامل مع أزمة جائحة كورونا، وكيفية احتواء انتشار الجماعات الارهابية فى بعض الدول الإفريقية.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن دور الاتحاد الإفريقى فى رعاية مناقشات قضية سد النهضة يحتل مرتبة متقدمة فى أولويات الدولة المصرية ومن المقرر أن تنتقل رئاسة الاتحاد الإفريقى من جنوب إفريقيا لدولة الكونغو الديمقراطية. 
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