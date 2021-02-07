سلم وسقف من الخشب.. معاناة عائلة في بولاق أبو العلا.. فيديو

في شقة مكونة من غرفتين وحمام، داخل حي بولاق أبو العلا، في الدور العلوي بداخل عمارة صغيرة، ينتهي سلم العمارة بصناعته من الخشب، مع صناعة سقف الشقة من خشب العروق القديم، وتشقق حوائط المنزل بشكل كبير، ليتسلل من تلك الشقوق مياه المطر في فصل الشتاء.





يعيش في تلك الشقة القديمة، رجل فوق سن الـ ٥٠ عاما، صاحب لأمراض عديدة منها: القلب، كانسر في القولون، وشلل في نصف جسمه الأسفل، ترعاه زوجته مع ابنهم المريض، بسبب عملية في المخ التي يتعافي منها حتي الآن، تلك العائلة البسيطة يعانون في صمت، داخل هذه الشقة التي لا تصلح للعيش الادمي بأي وجه أو شكل.





بدأت الزوجة نحمده حديثها مع كاميرا "صدي البلد"، قائلة: "جوزي اسمه حسن حنفي محمود، معاق وعامل عملية قلب مفتوح، والسنة اللي فاتت جاله كانسر في القولون، الشقة اللي أحنا قاعدين فيها بتاعة والدة جوزي، سقفها مصنوع من الخشب العروق القديم، لما بيجي الشتاء والدنيا تمطر الشقة كلها بتتغرق مياه والكهرباء بتضرب".





وأكملت نحمده وصف حالتها هي وزوجها قائلة: "جوزي بياخد دواء كتير، دا غير الكيماوي طبعًا بسبب كانسر القولون، وإحنا بنصرف من معاشه البسيط ويادوب بيكفينا، بسبب حالة البيت حاولت آخد شقة تانية نقدر نعيش فيها، لقيت إن الإيجار غالي أوي، فروحت أقدم علي شقة المُعاقين قالولي جوزك فوق الـ ٥٠ سنة ملهوش شقة".





وأوضحت نحمده أنهم لا يقدروا علي العيش داخل البيت بسبب حالته السيئة، معقبة: "حالة البيت صعبة أوي، السلم مكسر ونصه معمول من الخشب، والسقف بينزل مياه وبتبوظ الكهرباء والحيطان، وحاطة بلاستيك فوق الخشب علشان يمنع سقوط المياه، وكل ما أصلح حاجة في البيت تبوظ تاني بسبب المطر، وفي الشتاء إحنا بننزل نقعد في الشارع، علشان بنخاف نقعد في البيت".



