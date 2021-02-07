عودة هاري كين.. تشكيل توتنهام أمام ويست بروميتش في الدوري الإنجليزي

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة وست بروميتش ألبيون، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وشهد التشكيل عودة هاري كين نجم الفريق الأول، بعدما تعافى تماما من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.



