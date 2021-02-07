ضبط شخص يقوم بتخزين الزيوت المستخدمة داخل تانك بجوار عقار فى الجيزة لإعادة بيعها للمواطنين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال ضبط الجرائم التموينية والتصدى لحالات الغش التجارى.





تبلغ لإدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة وجود مخزن "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام لتجميع زيوت السيارات المستخدمة.





بالإنتقال والفحص وإجراء التحريات اللازمة .. تبين أن المخزن المشار إليه عبارة عن قطعة أرض فضاء مجاورة للعقارات السكنية ملك "أحد الأشخاص" جارى ضبطه حيث يقوم بتجميع بزيوت السيارات المستعملة داخل تنكات بلاستيكية بقصد إعادة تعبئتها وتصنيعها مرة أخرى ، وطرحها للبيع مدخلًا الغش والتدليس على المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة ، بالإضافة إلى تشكيل خطورة على حياة المواطنين بالمنطقة المحيطة للمخزن.





على الفور تم توجيه حملة مكبرة بمشاركة إدارة شرطة المرافق والجهات المعنية إستهدفت المنطقة محل الواقعة ، وأسفرت جهودها عن ضبط (8 تانك بلاستيك معبأة زيوت سيارات مستعملة بإجمالى 8 أطنان– موتور لشفط الزيوت – 2 تانك بلاستيكى فارغ).



