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توك شو

بنحبك يا ريس.. استقبال خاص من أهالي عزبة الهجانة لـ الرئيس السيسي

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:03 م
اهالي عزبة الهجانة
اهالي عزبة الهجانة
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فرح علاء الخولي
عرضت قناة "اكسترا نيوز"، فيديو عن تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأعمال تطوير عزبة الهجانة شرق القاهرة، وقابله أهالي عزبة الهجانة بهتافات عالية ويرددون "بنحبك يا ريس.. بنحبك يا ريس".

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، أعمال تطوير عزبة الهجانة بشرق القاهرة، ورافق الرئيس، خلال الجولة التفقدية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين عن المشروع.

وتشهد المنطقة أعمال تطوير بالتزامن مع إنشاء محور الوفاء والأمل الذى يربط طريق السويس بمدينة نصر. 

ويصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل عزبة الهجانة بطول 2 كم، كما يمر على سوق السيارات وبعرض 37 متر، وكان سكان المنطقة يتعرضوا لحوادث صعق لقرب البيوت من الضغط العالى بالإضافة الخطورة الصحية وهناك البعض لديه أمراض. 
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