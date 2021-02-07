بنحبك يا ريس.. استقبال خاص من أهالي عزبة الهجانة لـ الرئيس السيسي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، أعمال تطوير عزبة الهجانة بشرق القاهرة، ورافق الرئيس، خلال الجولة التفقدية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين عن المشروع.