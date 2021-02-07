تجميل شوارع وتركيب إنترلوك بطول 800 متر في سرنباي بالبحيرة

التنمية المحلية بهدف نشر الوعي لدى النشء والشباب والعمل على الحفاظ على البيئة بالشوارع وتطويرها ورفع كفاءتها اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا وبيئيا وصحي، مؤكدًا على أهمية دور المشاركة المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي وفاعل مع كافة جهود المحافظة والأجهزة التنفيذية للعمل على تنمية وتطوير الشوارع والميادين.

، على أهمية الجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بدور المجلس الوطني للشباب في العمل على تنمية العديد من القطاعات وخاصة من خلال مبادرة "هنجملها " ومبادرة "مجلس إدارة الشارع" برعاية ودعم

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها المحافظ اليوم بقرية سرنباى بالمحمودية لمتابعة المشاركة الإيجابية لأهالي قرية سرنباى ومبادرة تجميل شوارع القرية بالانترلوك بحضور المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، الدكتور وائل الطناحى أمين المجلس الوطني للشباب ومسئول مبادرة تطوير الشوارع، المهندس محمود الرمسيسى رئيس مدينة المحمودية.





وتتم أعمال تجميل الشوارع وتركيب الإنترلول بمسافة تقدر بـ ٨٠٠ م من الشوارع الفرعية بالقرية، واشاد المحافظ بالروح الوطنية والوعى البيئى لدى المواطنين وجهود أبناء الوطن المخلصين للعمل على تنمية البيئة والمجتمع المحلي وحث الشباب للمشاركة في الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم للقرية والوقوف على جميع الإحتياجات بها وتذليل جميع الصعاب لتحقق المبادرة كافة أهدافها كما انه جارى ادراج معظم الشوارع الرئيسية بها بخطة الرصف لهذا العام، بالاضافة إلى قيام المحافظة بتحمل نصف قيمة أعمال تركيب الانترلوك بباقى شوارع القرية وكذا تقديم ١٠٠ ألف جنيه دعم إضافي للقرية.





وأشاد المحافظ، بدور مؤسسات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية في دعم الجهود التنموية التي تتم في شتى القطاعات و المجالات.





واضاف المحافظ ان البحيرة من المحافظات الرائدة فى تلك المجالات وأن أهلها لديهم من الحس الوطنى والعمل المجتمعى الكثير وهو ما ظهر جليا فى أعمال تطوير وتنمية قرية واقد بكوم حمادة.





وأشار أنه جارى تنفيذ نفس تلك الأعمال بحى الزهور بأبو حمص وحى زهراء كفر الدوار داعيا جميع القرى والمناطق للمشاركة فى تلك المبادرات.





واكد رئيس المجلس القومي للشباب على أهمية مبادرة هنجملها والتي تم تنفيذها بالعديد من الشوارع على مستوى الجمهورية بالتنسيق وبدعم وزارة التنمية المحلية وإشراف رئاسة مجلس الوزراء بهدف تنمية ورفع كفاءة تلك الشوارع وتجميلها وتوعية النشء والشباب بأهمية النظافة كسلوك حضاري يجب اتباعه والحفاظ عليه.





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