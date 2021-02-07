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أخبار العالم

نشرة أخبار العالم.. السودان يكشف مخاوفه بشأن ملء سد النهضة.. الصين تسيطر على كورونا وتحذير خطير لـ السعودية بشأن الوباء

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:57 م
سد النهضة
سد النهضة
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قسم الخارجي
شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها في الآتي:

حذرت الصحة السعودية، اليوم، الأحد، من أن الفيروس ما زال نشطا في عدة أقاليم بالمملكة وأن حالات كورونا مستمرة في الارتفاع.

بحث وزير الري والموارد المائية السوداني، البروفيسور ياسر عباس، اليوم الأحد، مع مبعوث مفوض الاتحاد الأوروبي الخاص وزير الخارجية الفنلندي بيكا اولافي هافيستو، ملف سد النهضة الإثيوبي، وآخر تطورات المفاوضات بين الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا.

أعلنت إمارة أبوظبي، اليوم الأحد، إغلاق دور السينما ومنع إقامة الحفلات والتجمعات وخفض الطاقة الاستيعابية في المطاعم إلى 60% بشكل مؤقت.

خلافًا للتقاليد، عين بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني، إمرأة في منصب وكيل مجمع الأساقفة مع حقوق التصويت في هيئة تدرس مسائل العقيدة الرئيسية.

كشف الطبيب الخاص بالرئيس الأمريكي جو بايدن، عن الحالة الصحية للأخير بعد إصابته بكسور في قدمه أواخر نوفمبر الماضي، أثناء اللعب مع كلبه.

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تعليقها بشكل فوري اتفاقات اللجوء مع كل من السلفادور وجواتيمالا وهندوراس والتي تعود إلى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، كجزء من محاولة للتراجع عن سياسات الهجرة المتشددة لسلفه السابق الجمهوري.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، الأحد، أن البر الرئيسي سجل 11 إصابة جديدة بكوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، نزولا من 12 إصابة في اليوم السابق فيما يمثل أدنى زيادة يومية في الإصابات منذ 16 ديسمبر.
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