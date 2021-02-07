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أخبار العالم

بايدن يصدر قراراً جديداً ينسف اتفاقات متشددة لـ ترامب.. تفاصيل

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:35 ص
جو بايدن
جو بايدن
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شيماء مصطفى
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تعليقها بشكل فوري اتفاقات اللجوء مع كل من السلفادور وجواتيمالا وهندوراس والتي تعود إلى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، كجزء من محاولة للتراجع عن سياسات الهجرة المتشددة لسلفه السابق الجمهوري.

ووفقًا لوكالة "فرانس 24"، قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، في بيان، إن أمريكا علقت وبدأت في عملية إنهاء الاتفاقات التعاونية المتعلقة باللجوء مع حكومات السلفادور وجواتيمالا وهندوراس باعتبارها أولى الخطوات الملموسة على طريق زيادة الشراكة والتعاون في المنطقة والتي وضعها الرئيس بايدن.

وتُجبر هذه الاتفاقيات التي تسمى بـ"الدولة الثالثة الآمنة"، والتي وقعتها إدارة ترامب ودول أمريكا الوسطى في عام 2019، طالبي اللجوء من المنطقة على طلب اللجوء أولا في تلك الدول قبل التقدم بطلب لجوء في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس السبت إن هذه السياسات لم تُنفذ مطلقا مع السلفادور وهندوراس ، كجزء من محاولة مثيرة للجدل من قبل ترامب لوقف المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا الوسطى الذين يشكلون جزءا كبيرا من المهاجرين الذين يتم القبض عليهم على الحدود الأمريكية المكسيكية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن عمليات النقل بموجب الاتفاق بين الولايات المتحدة وجواتيمالا توقفت مؤقتا منذ منتصف مارس 2020 بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي بعدما كشف بايدن النقاب عن مجموعة من الإجراءات الأسبوع الماضي تهدف إلى تجديد نظام الهجرة الأمريكي تتضمن فريق عمل لجمع شمل الأسر المشتتة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك وآخر لزيادة الحد الأقصى السنوي للاجئين.
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