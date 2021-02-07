بابا الفاتيكان يفتح الباب.. تعيين أول امرأة في منصب رفيع بمجمع الأساقفة

خلافًا للتقاليد، عين بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني، إمرأة في منصب وكيل مجمع الأساقفة مع حقوق التصويت في هيئة تدرس مسائل العقيدة الرئيسية.





ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، أصبحت الفرنسية ناتالي بيكوارت، البالغة من العمر 52 عامًا، أول امرأة تشغل منصب وكيل مجمع الأساقفة، كما تتمتع بحقوق التصويت.





وعينت بيكوارت مع وكيل آخر وهو الاسباني لويس مارين دي سان في مجمع الأساقفة، حيث كانت تعمل مستشارة منذ 2019.





وقال الأمين العام للمجمع الكاردينال ماريو جريش، إن تعيين بيكوارت يدل على رغبة البابا في مشاركة أكبر للمرأة في عملية اتخاذ القرار في الكنيسة.





وأضاف جريش أن "عدد النساء المشاركات كخبيرات ومستمعات ازداد في اللقاءات الأخيرة للمجمع"، فمن هنا غير البابا فرانسيس القانون حتى يُسمح للنساء بأداء المهام بشكل جماعي، وبتعيين ناتالي أصبح الباب مفتوحًا للنساء لشغل مناصب مهمة في الكنيسة.



