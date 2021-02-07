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رياضة

مدرب منتخب فلسطين لـ صدى البلد: نحلم بفوز الأهلي على بايرن ميونخ

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:41 م
صدى البلد
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محمد السعيد
تحدث الجزائري نور الدين ولد علي المدير الفني لمنتخب فلسطين عن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ، المقرر إقامتها، غدا الاثنين، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر.

وقال نور الدين ولد علي في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد": المباراة ستكون صعبة على الأهلي، لأنه سيلعب أمام عملاق عالمي اسمه بايرن ميونخ حقق كافة الألقاب المحلية والأوروبية مؤخرا.

وتابع: نحلم بأن يحقق الأهلي مفاجأة أمام بايرن ميونخ، رغم صعوبة المهمة.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي بكأس العالم للأندية، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف دون رد سجله حسين الشحات، في المباراة التي أقيمت على ستاد المدينة التعليمية بالدوحة، الخميس الماضي

وتقام بطولة كأس للأندية بمشاركة "الدحيل القطري" بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري "بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي "بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونداي "بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال "بطل الكونكاف".




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