استخراج 4661 بطاقة للخدمات المتكاملة لذوى الهمم من أبناء الدقهلية

جاء ذلك فى اطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ببناء الانسان وتقديم الرعاية والمساندة الاجتماعية لكافة فئات المجتمع بالمحافظات.

أوضح وكيل الوزارة انه قد بدأ العمل بمنظومة الخدمات المتكاملة واستخراج تلك البطاقات منذ مارس 2020 مشيرا الى انه تم استخراج البطاقات لعدد 15 اعاقة بسيطة ، ولعدد 63 اعاقة نمتوسطة ، ولعدد 1488 اعاقة شديدة ، ولعدد 3095 اعاقة بالغة الشدة من ابناء محافظة الدقهلية.





وذلك من خلال مكاتب التأهيل فى المنصورة وطلخا واجا والسنبلاوين وتمى الامديد وميت غمر ودكرنس ومنية النصر والمنزلة وشربين وبلقاس.





وقد اكد محافظ الدقهلية على متابعته الشخصية لانشطة وخدمات التضامن الاجتماعي بنطاق المحافظة خاصة لجميع الفئات التى تستحق كل رعاية ومساندة مشيرا لاهمية مشاركة المجتمع المدنى والقادرين لتوفير كل مايلزم هذه الفئات لتقديم افضل الخدمات لهم.



