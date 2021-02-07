يصيب الكثير من النساء .. اكتشفى أعراض عسر الطمث وأسبابه

تعد فترة الحيض أو الطمث من أصعب الاوقات التى تمر بها المرأة خلال كل شهر ولكن بعض السيدات يعانين من مشاكل تتطلب زيارة الطبيب واجراء الفحوصات اللازمة ومن بينها مشكلة عسر الطمث فما هى؟ وما اسبابها؟ واعراضها؟





ووفقا لما جاء فى موقع " summahealth " تستطيع المرأة اكتشاف عسر " تستطيع المرأة اكتشاف عسر الطمث من خلال معاناتها من تقلصات الدورة الشهرية الشديدة والمتكررة والألم المصاحب للحيض، يعتمد سبب عسر الطمث على ما إذا كانت الحالة أولية أو ثانوية، ففي حالة عسر الطمث الأولي ، تعاني النساء من تقلصات الرحم غير الطبيعية الناتجة عن اختلال التوازن الكيميائي في الجسم أما عسر الطمث الثانوي فينتج عن حالات طبية أخرى ، وغالبًا ما تكون بطانة الرحم.





وتوجد عدة اسباب اخرى للإصابة بعسر الطمث الثانوى ، ومنها: مرض التهاب الحوض (PID)، والأورام الليفية الرحمية، وحمل غير طبيعي (أي إجهاض خارج الرحم)، عدوى أو أورام أو سلائل في تجويف الحوض.





ويمكن أن تصاب أي امرأة بعسر الطمث " الدورة الشهرية" ، ولكن النساء الاكثر عرضة لخطر متزايد للإصابة بعسر الطمث ، هن:

المدخنات

النساء اللواتى يستهلكن الكحول بشكل مفرط خلال فترة الحيض

النساء اللواتي يعانين من زيادة الوزن

النساء اللائي بدأن الحيض قبل سن 11





أعراض عسر الطمث

وتعد معرفة اعراض عسر الطمث من الاشياء المهمة التى تساعد فى اكتشاف المشكلةة وعلاجها بشكل صحيح وسريع، وقد تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا ما يلي:





- تقلصات أو ألم في أسفل البطن

- الشعور بالغثيان

- التقيؤ

- الإسهال

- المعاناة من الإعياء

- الشعور بالضعف

- حدوث إغماء

- المعاناة من الصداع

- آلام أسفل الظهر أو ألم ينتشر أسفل الساقين







