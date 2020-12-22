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مرأة

احذري أعراض النوبة القلبية بعد انقطاع الطمث

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:02 ص
أعراض النوبة القلبية
أعراض النوبة القلبية بعد انقطاع الطمث
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أسماء عبد الحفيظ

النساء أقل عرضة للنجاة من النوبة القلبية الأولى من الرجال، بالرغم من انهن اقل عرضة للإصابة بالنوبة القلبية، ولكن لا ينجين منها بسهولة، لذلك نقدم لك طرق الوقاية من النوبة القلبية.


تتضمن النصائح لتحسين صحة القلب ما يلي:


إجراء لفحوصات طبية منتظمة مع طبيبك.

اتخاذ خطوات للتعامل مع الأمراض الأخرى، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري.

الإقلاع عن التدخين بأي شكل من الأشكال. حيث تنخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 50 بالمائة بعد 12 شهرًا فقط من إقلاع الشخص عن التدخين.

عدم استخدام العقاقير المحظورة وخاصة المنشطات مثل الكوكايين والأمفيتامينات.

فقدان الوزن في حالة زيادة الوزن.

الانخراط في 30 دقيقة على الأقل من التمارين الهوائية ، مثل المشي ، كل يوم.

اتباع نظام غذائي متوازن وزيارة اختصاصي تغذية إذا لزم الأمر للحصول على المشورة الغذائية.

وتعد النوبة القلبية هي حدث طبي خطير ومميت ويتطلب علاجًا طارئًا. تميل النساء إلى إظهار أعراض النوبات القلبية المختلفة عن الرجال. لديهم أيضًا عوامل خطر إضافية.


هناك العديد من الخطوات التي يمكن للمرأة اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية. يمكن أن يؤدي الوعي بأعراض النوبة القلبية ، خاصة في الأسابيع التي تسبق الحدث ، إلى تحسين النتائج ومنع المضاعفات.


مصدر المعلومات موقع mediacl news today.

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