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وزير الخارجية يكشف تفاصيل التنسيق المصري الخليجي لمواجهة التحديات

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:01 م
السفير سامح شكري،
السفير سامح شكري، وزير الخارجية
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عادل نصار
كشف السفير سامح شكري، وزير الخارجية، تفاصيل التنسيق المصري الخليجي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن هذا التنسيق يأتي في إطار مواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها الإرهاب.

وقال شكري، في لقاء مع مراسل إكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، إننا ننسق لمواجهة التحديات المشتركة مع مجلس التعاون الخليجي، متابعا أنه منها الحفاظ على وحدة واستقرار الأراضي العربية وعدم التدخل في شئونها من قوى إقليمية، والعمل على تدعيم قدراتنا الاقتصادية، ومكافحة الإرهاب.

وكشف وزير الخارجية، عن أنه تم الاتفاق على إيجاد آلية مؤسسية بين الخارجية ومجلس التعاون الخليجي لتناول القضايا السياسية والاقتصادية كإضافة للعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط مصر ودول المجلس.

وفي السياق نفسه أشار شكري، إلى أننا نعتز بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.

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