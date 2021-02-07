مفاجأة سارة من جامعة القاهرة بشأن الامتحانات .. فيديو

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إنه تم الاتفاق على انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول 20 فبراير الجاري.

وأضاف "علم الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، كان هناك اجتماع لمجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، وتم الاتفاق على ملامح امتحانات الفصل الدراسي الأول.





وأوضح المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، أنه تمت دراسة الاستعدادات المختلفة لإقامة الامتحانات، لافتا إلى أنه من الممكن أن تكون الامتحانات في بعض الكليات بنظام الأون لاين.



