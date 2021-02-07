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أخبار البلد

السيسي يوجه بإعادة توزيع مباني الخدمات الحكومية داخل القرى بتجميعها في كيانات مركزية

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:51 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم


اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة التفاصيل التنفيذية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية". 

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الرئيس وجه بتضافر كافة الجهود للوقوف على التفاصيل الخاصة بهذا المشروع العملاق الذي يتعلق بتطوير وتغيير واقع الحياة المعيشية لنصف سكان مصر. 
كما وجه بإعادة توزيع مباني الخدمات الحكومية داخل القرى بتجميعها في كيانات مركزية حديثة متكاملة وذلك لحوكمة وتطوير ادارتها والتسهيل على المواطنين بتجميع الخدمات في منطقة جغرافية واحدة، وكذلك لحسن استغلال المباني الحكومية المتقادمة والأراضي التابعة لها والمنتشرة على مستوى قرى الريف المصري.
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