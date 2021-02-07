نقيب الصحفيين: إنهاء أزمة مقر نقابة الصحفيين والنادي البحري بالإسكندرية

قال الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن المديونية المستحقة على النقابة بشأن حق انتفاع النادي بالإسكندرية بلغت 50 مليون جنيه وتم تخفيض المبلغ إلى النصف تقريبا، بناء على قرار محافظ الإسكندرية.



جاء ذلك خلال لقائه مساء اليوم الأحد بمقر النقابة بمحطة الرمل بحضور محمد شبانة، سكرتير عام النقابة، وفكري عبد السلام، نقيب الصحفيين بالإسكندرية وأعضاء المجلس، للكشف عن أخر التطورات الخاصة بمقر النادي البحري بكورنيش الإسكندرية والخاصة بمقر النقابة الفرعية بالمحافظة بمنطقة محطة الرمل وسط البلد.





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وأشار "رشوان"، أن جميع مجالس النقابة العامة والفرعية الماضية التي عملوا فقط على الحفاظ على أرض النادي البحري، مضيفا أن الدين الرسمي الآن على النقابة الخاصة بحق انتفاع أرض النادي البحري يبلغ 22 مليون جنيه، وأنه تم اليوم مقابلة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، من أجل حل الأزمة والوقوف على الأسباب ووضع الحلول اللازمة.





وأوضح أنه تم الاتفاق على توريد مبلغ مالي كبير خلال 48 ساعة من أجل وقف أي إجراءات بشأن أرض النادي، وذلك من أجل حفظ الحق، بالفعل تم التواصل مع مدير الأمن الإسكندرية لتحريك قوة أمنية لإخلاء الأرض فورا.





وأكد ضياء رشوان "لن نترك هذه الأرض مرة أخرى، وأن لابد إعادة النظر في الأرض وكيفية استثمارها سيكون هناك أنشطة بشكل عام، لكي تصبح مصدر للإيرادات وليس مصدر للأعباء، وسيتم ذلك من خلال مناقصات".





وأشار إلى أن حق انتفاع المستحق على النقابة 2 مليون سنويا، مضيفا "سنعمل في أسرع وقت ممكن استثمار الأرض من خلال التعاون مع كافة الجهات وسيتم وضع حجر اساس للأرض قريبًا، والعمل على استثمارها حتى لا تكون عبئ على دخل النقابة.





كما وجه ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ومحمد شبانة، سكرتير عام النقابة، وفكري عبد السلام، نقيب الصحفيين بالإسكندرية وأعضاء المجلس، الشكر إلى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بشأن التعاون والتنسيق من أجل أرض النادي البحري بكورنيش البحر.





وعن مقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، قال ضياء رشوان، "إن منذ صدور حكم الدستورية العليا بشأن التأجير للشخصيات الاعتبارية، وعلى الفور اتفقنا على الشراء المقر النقابة وليس الإيجار، وتم إبلاغ الشركة المالكة للشقة، وتم تشكيل لجنة قانونية لتحديد سعر الشقة".





وأشار إلى أنه تم الاتفاق على الشراء خلال أيام، ودفع مقدم الشراء خلال أيام والباقي على أقساط، وذلك بناء قرار مجلس نقابة العامة للصحفيين بشأن تفويض النقيب بإنهاء هذا الموضوع.