دعوة اثنين جديدين من التشيك .. وزارة السياحة تستكمل خطة تنظيم زيارات تعريفية إلى مصر لأبرز مدوني العالم

استكمالًا لخطة وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتنظيم زيارات تعريفية إلى مصر لعدد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف دول العالم للترويج السياحي لها، دعت الهيئة اثنين جدد من المدونين من دولة التشيك ممن يتمتعوا بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي لزيارة مصر خلال الاسبوع الجاري، وبدأت فعاليات زيارتهما بمدينة القاهرة.





وزار المدونان عدد من المعالم السياحية والأثرية منها منطقة أهرامات الجيزة، ومنطقة مصر القديمة حيث زارا الكنيسة المعلقة وكنيسة أبو سرجه، بالإضافة على زيارة قلعة صلاح الدين الأيوبي، والمتحف المصري بالتحرير. وأعربا عن إعجابهما بمقتنيات المتحف وانبهارهما بكنوز الملك الذهبي توت عنخ أمون ومجموعتي یویا وتویا.





من جانبه، أوضح ماجد أبو سديره رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة أنه من المقرر أن يتضمن برنامج زيارة هؤلاء المدونين أيضًا مدينة شرم الشيخ حيث سيقوما بزيارة متحف شرم الشيخ والاستمتاع بمحمية رأس محمد.





ويحرص هؤلاء المدونين على توثيق زيارته إلى مصر من خلال التقاط العديد من الصور ونشرها على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتمتع بعدد كبير من المتابعين.



