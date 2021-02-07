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رياضة

ثنائي الزمالك في مدرجات إستاد القاهرة لمؤازرة الفريق أمام الاتحاد

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:01 م
محمود عبد العزيز
محمود عبد العزيز زيزو ومحمد عبد الغني
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منتصر الرفاعي- ملك موسي - كيرلس صلاح- احمد رمضان
حرص محمود عبد العزيز زيزو ومحمد عبد الغني لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي التواجد في مدرجات استاد القاهرة الدولي لمؤازرة الفريق أمام الاتحاد السكندري. 

وتواجد الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري علي حضور مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز بإستاد القاهرة الدولي 

وتواجد مع المدير الفني أعضاء جهازه الفني طارق مصطفي و أحمد أيوب وسيد معوض وأيمن ن طاهر مدرب الحراس وأنيس الشعلالي مدرب الأحمال.. 

يأتي ذلك ضمن خطة حضور المباريات لمتابعة اللاعبين المرشحين للتواجد في معسكر مارس المقبل.
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