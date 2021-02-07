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محافظات

إخلاء المنازل المجاورة لمنزل جرجا المنهار

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:06 م
العقار المنهار
العقار المنهار
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أنغام الجنايني
قررت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، إخلاء المنازل المجاورة لمنزل جرجا المُنهار من السكان، وإعداد أوامر الإخلاء، وتسليمها لقسم شرطة جرجا؛ للتنفيذ الفوري حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين؛ خاصةً بعد ظهور شروخ وتصدعات بالمنازل الملاصقة والمحيطة.

وكان لقي ٤ أشخاص مصرعهم بينما أصيب شخص آخر بضيق في التنفس؛ إثر انهيار منزل مكون من 3 طوابق أمام شركة بيع المصنوعات بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج. 

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بانهيار منزل مكون من ثلاث طوابق، ووجود متوفين ومصاب.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع كل من محمد منصور، ٤٥ عامًا، عامل، وزوجته شيماء بدري، ٢٩ عامًا، والطفلتين، حبيبة محمد، ٨ أعوام، وشقيقتها رشا، ١٣ عامًا، بينما أصيب شقيقهما كريم بضيق في التنفس.

وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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